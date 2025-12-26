Đối tượng trốn truy nã của Hải Phòng bị bắt tại TPHCM

Ngày 26/12, Công an TP Hải Phòng thông tin Công an phường Gia Viên vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã tại TPHCM.

Cụ thể hồi 17h ngày 16/12, Công an phường Gia Viên nhận được thông tin Nguyễn Mạnh Hoài (SN 1999, trú tại Hồng Bàng, Hải Phòng) đang lẩn trốn tại TPHCM.

Công an phường Gia Viên bắt giữ đối tượng trốn truy nã Nguyễn Mạnh Hoài (gạch chéo) (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Nguyễn Mạnh Hoài là đối tượng bị truy nã theo quyết định ngày 7/6 của Công an TP Hải Phòng về tội Cố ý gây thương tích.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, đến 4h ngày 17/12, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hoài tại địa bàn phường Bảy Hiền, TPHCM.

Lực lượng chức năng đã di lý đối tượng an toàn về Hải Phòng, bàn giao cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp tiếp tục xử lý theo quy định.