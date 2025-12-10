Công an tìm lại iPhone 16 Pro cho du khách nước ngoài để quên ở TPHCM

Ngày 10/12, Công an phường Tân Định cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một du khách nước ngoài tìm lại tài sản bị thất lạc trong quá trình tham quan trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 16h14 ngày 9/12, chị Zhu Anna (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) đặt taxi công nghệ đến số 264 Hai Bà Trưng, phường Tân Định. Đến 17h30, nữ du khách phát hiện để quên điện thoại hiệu iPhone 16 Pro trên xe nên cố gắng liên lạc với tài xế, nhưng bất thành. Sau đó, chị đến trụ sở công an trình báo sự việc.

Công an phường Tân Định trao trả lại điện thoại cho nữ du khách (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận tin báo, Công an phường Tân Định nhanh chóng xác minh và xác định tài xế chở chị là anh V.T.P. nên tiến hành liên lạc. Qua trao đổi, nam tài xế xác nhận đã nhặt được chiếc điện thoại ở hàng ghế sau và tự nguyện mang đến công an giao nộp.

Tại trụ sở công an, chị Zhu Anna xác nhận chiếc điện thoại trên đúng là tài sản của mình vì bên trong có hình ảnh và thông tin cá nhân. Công an phường Tân Định đã lập thủ tục và trao trả lại tài sản cho nữ du khách theo đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công việc, Công an phường Tân Định đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh và trao trả tài sản cho du khách.

Hành động kịp thời này không chỉ giúp du khách an tâm tiếp tục hành trình mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp, thân thiện và đáng tin cậy của lực lượng công an Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.