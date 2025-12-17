Công an TPHCM ngăn chặn vụ xuất khẩu trái phép 650 tấn khoáng sản

Ngày 17/12, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển trái phép 650 tấn khoáng sản ra nước ngoài với thủ đoạn mới, tinh vi.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây (Ảnh: Công an TPHCM).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, kiểm tra hồ sơ, thủ tục đối với 2 tờ khai hải quan do Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai đăng ký để xuất khẩu 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc, khai báo là “xỉ đa kim thu gom trong quá trình luyện kim”.

Qua kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu giám định và xác minh thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa xuất khẩu có dấu hiệu khai báo gian dối về tên gọi, chủng loại, không phù hợp với nội dung khai báo hải quan. Kết quả giám định của cơ quan chuyên môn xác định hàng hóa trong các container chứa chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, có hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như khai báo.

Kết quả điều tra bước đầu của công an xác định đây là hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, do Nguyễn Nguyên Lý giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép 23 container hàng hóa từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Khoáng sản được chứa trong 23 container chuẩn bị xuất ra nước ngoài (Ảnh: Công an cung cấp).

Lý nhận đơn hàng từ đối tượng người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, sau đó điều phối các khâu từ thuê container, đặt tàu vận chuyển, tổ chức đóng hàng, đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện thủ tục hải quan.

Các đối tượng còn lại được phân công theo từng công đoạn cụ thể, gồm người phụ trách nắm chính sách pháp luật và trực tiếp khai báo hải quan; người làm việc tại cảng, phối hợp kiểm hóa, giám định; người thành lập, quản lý các “công ty ma”, mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống và điều phối dòng tiền; người đứng tên đại diện pháp luật để ký hồ sơ, hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Cảnh sát thu nhiều mẫu đem đi giám định (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an TPHCM, hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và trật tự quản lý kinh tế. Nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, các đường dây tương tự có thể lợi dụng kẽ hở trong công tác giám sát, kiểm tra để xuất khẩu trái phép khoáng sản, gây thất thoát tài nguyên quốc gia, đồng thời kéo theo các hành vi vi phạm khác như mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế, rửa tiền và móc nối xuyên biên giới.

Từ kết quả giám định, hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận giá trị hàng hóa vi phạm nhiều tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự. Đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can và mở rộng truy xét đối tượng đặt hàng người Trung Quốc.