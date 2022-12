Công an TPHCM khám xét Trung tâm Đăng kiểm 50-07V

Theo người dân địa phương, khoảng 15h cùng ngày, hàng chục công an, cảnh sát cơ động đi trên nhiều ô tô đến trung tâm đăng kiểm nói trên để thực hiện việc khám xét.

Động thái này diễn ra sau khi Công an TPHCM mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Việc khám xét kéo dài trong nhiều giờ.

Lực lượng có mặt tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V để thực hiện việc khám xét (Ảnh: N.T.).

Trước đó, ngày 9/12, Công an TPHCM đã khởi tố 18 bị can về hành vi Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác, xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 62-03D (tỉnh Long An), Trung tâm Đăng kiểm 50-15D (TP Thủ Đức).

Qua điều tra ban đầu, các bị can sử dụng thủ đoạn lập danh sách đăng kiểm nhưng không làm việc tại trung tâm, giả mạo chữ ký của đăng kiểm viên để ký vào các hồ sơ kiểm định cho các ô tô được cơi nới thùng.

Các ô tô này được đăng kiểm trái quy định, sau đó tham gia lưu thông bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua tìm hiểu, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-07V trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) do ông N.N.S. làm Giám đốc, hai Phó giám đốc là ông N.H.Q. và ông T.H.T..