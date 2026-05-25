Tạm giam 21 người trong đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 25/5, Công an phường Phú Mỹ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 21 người để điều tra tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng thời, cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 3 đối tượng.

Võ Ngọc Phi cùng tang vật (Ảnh: Công an phường Phú Mỹ).

Theo thông tin ban đầu, hôm 16/5, Công an phường Phú Mỹ kiểm tra nơi ở của Võ Ngọc Phi (còn gọi là “Bột”, 36 tuổi, ở tại Khu phố Phước Lập).

Tại đây, công an phát hiện trong phòng ngủ của Phi cất giấu 14 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu và 1 túi nylon chứa ma túy đá. Qua đấu tranh, Phi thừa nhận số ma túy trên được mua về nhằm mục đích bán lại cho các con nghiện để thu lợi bất chính.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, từ đầu mối Võ Ngọc Phi, Công an phường Phú Mỹ đã truy xét, làm rõ nhiều nhánh tiêu thụ, bán lẻ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên nhiều địa bàn.

Qua đó, thêm 23 đối tượng sinh sống ở nhiều khu vực khác nhau đã được triệu tập lên để lấy lời khai.

Các đối tượng bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam (Ảnh: Công an phường Phú Mỹ).

Kết quả điều tra đến nay, Công an phường Phú Mỹ đã xử lý tổng cộng 24 đối tượng liên quan trong đường dây ma túy này.

Công an phường Phú Mỹ khuyến khích người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các điểm, đối tượng có biểu hiện nghi vấn qua số điện thoại đường dây nóng Trực ban hình sự: 02543.876.105.