Công an thu giữ 244 bình khí cười tại Quảng Ninh

Ngày 1/12, Công an xã Đông Ngũ (Quảng Ninh) cho biết vào rạng sáng 28/11, tổ công tác của đơn vị phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 tuần tra tại khu vực thôn Khe Lục, phát hiện một đối tượng tàng trữ số lượng lớn khí N2O.

Nình Xuân Việt (áo đen ngoài cùng bên phải) cùng số tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng kiểm tra và bắt quả tang Nình Xuân Việt, 27 tuổi, trú tại thôn Khe Lục, đang cất giữ 244 bình khí N2O, thường gọi là “khí cười”. Việt khai đã mua số hàng này tại khu vực cửa khẩu Hoành Mô vào ngày 27/11 để bán kiếm lời.

Công an xã Đông Ngũ đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ tang vật và bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Khí N2O khi hít có thể gây phấn khích, ảo giác trong thời gian ngắn nhưng lạm dụng sẽ gây tổn hại hệ thần kinh, thiếu máu và rối loạn nhận thức.

Từ năm 2025, “bóng cười”, shisha và thuốc lá điện tử được xác định là hàng cấm. Người tàng trữ, buôn bán hoặc sản xuất các mặt hàng này có thể bị phạt hành chính tới 3 tỷ đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù từ 1 đến 15 năm tùy mức độ vi phạm.