Công an ra mắt câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ" lan tỏa thông tin tích cực

Ngày 11/3, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban, ngành và quản trị viên các trang, hội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Câu lạc bộ "Niềm tin số Đất Tổ" tại Phú Thọ (Ảnh: Thanh Nga).

Theo công an, từ đầu năm 2025 đến nay lực lượng chức năng đã tiến hành đấu tranh, xử lý, vô hiệu hóa 442 bài viết có nội dung liên quan đến an ninh, trật tự; gọi hỏi, làm việc với hơn 500 trường hợp sử dụng mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm.

Trong đó, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 trường hợp với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, vô hiệu hóa 3 hội, nhóm kín có hoạt động vi phạm pháp luật.

Câu lạc bộ “Niềm tin số Đất Tổ” được thành lập nhằm xây dựng mạng lưới kết nối giữa lực lượng công an với cộng đồng người dùng mạng xã hội trong lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Lâm Văn Vinh (Ảnh: Thanh Nga).

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định việc ra mắt câu lạc bộ là bước phát triển cần thiết nhằm tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa lực lượng công an với các quản trị viên trên địa bàn.

