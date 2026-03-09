Trộm súng ở bảo tàng, lên mạng xã hội rao bán

Ngày 9/3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Hiển (22 tuổi, ngụ Phú Yên) về các tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Liên quan vụ án, 32 bị cáo khác bị xét xử về một trong các tội Mua bán trái phép vật liệu nổ; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ, mua trái phép vũ khí quân dụng; Tàng trữ trái phép súng săn; Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 13/3, do thẩm phán Bùi Đức Nam làm chủ tọa.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, đây là vụ án liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ, lưu hành tiền giả; tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ và tàng trữ trái phép súng săn do Nguyễn Minh Hiển và các đồng phạm thực hiện.

Ngày 14/3/2024, Hiển đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị lấy trộm 3 khẩu súng và 4 báng súng. Sau đó, Hiển mang số súng này về cất giấu tại phòng trọ ở TP.HCM.

Đến ngày 17/3/2024, Hiển bán cho bị cáo Phạm Hồng Ân 4 báng súng với giá 14 triệu đồng.

Ngày 24/3/2024, Hiển đến một nhà xe gửi một kiện hàng chứa nhiều linh kiện để lắp ráp hoàn chỉnh khẩu súng cho một người ở Nghệ An. Cùng ngày, cơ quan công an kiểm tra hành chính kho hàng của nhà xe, phát hiện khẩu súng trong kiện hàng nên mời Hiển làm việc, đồng thời thu giữ thêm các vật chứng tại nơi ở của bị cáo.

Ngoài ra, Hiển khai thêm, ngày 22/2/2024, bị cáo đến Bảo tàng tỉnh Quảng Trị - Khe Sanh lấy trộm 2 khẩu súng và 1 ống nhòm. Sau khi lấy được các vật trên, Hiển liên hệ với Dương Tùng Sơn, tài khoản Facebook “Tùng Sơn”, quen biết qua nhóm “Phế liệu chiến tranh BW”. Hiển bán cho Sơn 1 khẩu súng với giá 20 triệu đồng và nhờ người này giữ hộ 1 khẩu súng khác.

Sau đó, Hiển từ Quảng Trị ra Hà Nội gặp Sơn để giao dịch và nói rằng 2 khẩu súng AK mang theo không có kim hỏa và khóa nòng nên không thể sử dụng. Sơn đưa 20 triệu đồng để thanh toán và Hiển giao lại cho Sơn 2 khẩu súng.

Ngoài ra, do có sở thích sưu tầm đạn, Hiển tham gia các hội nhóm liên quan đến súng, đạn trên Facebook và xin được tổng cộng 34 viên đạn từ một số người quen qua mạng xã hội.

Cáo trạng còn xác định Hiển có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là 8,88 gram thuốc nổ.

Cụ thể, vào cuối năm 2021, Hiển mua pháo hoa qua Facebook với giá 520.000 đồng. Khi thử hộp pháo, Hiển phát hiện 2 ống pháo không nổ. Hiển mở các ống pháo này ra và lấy vật liệu nổ cho vào túi rồi cất giữ tại phòng trọ.

Bên cạnh đó, Hiển còn có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả liên quan đến 95 tờ 100 USD giả, tương đương 9.500 USD. Số tiền này Hiển mua từ các bị cáo Tạ Thượng Thẩm và Phạm Huy Cường.

Riêng hành vi trộm cắp tài sản tại Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, hiện Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý.