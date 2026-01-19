Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi trên mạng xã hội

Ngày 19/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa triệt phá đường dây tín dụng đen trên mạng xã hội, tạm giữ 4 đối tượng liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1994), trú xã Trần Thương; Đỗ Quốc Huy (SN 1989), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988), Nguyễn Thị Lan (SN 1988), cùng trú xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.

4 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi trên mạng xã hội ở Ninh Bình (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo cảnh sát, các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Sau khi xác định rõ phương thức hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án bắt giữ 4 đối tượng trên.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2026, các đối tượng đã cho chị T.T.H. (SN 1992), xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy sử dụng 150 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 206 triệu đồng; Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỷ đồng cho vay, chiếm hưởng 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Hữu Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 80 triệu đồng; Nguyễn Thị Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, chiếm hưởng 140 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Công an tỉnh Ninh Bình đang mở rộng điều tra vụ việc.