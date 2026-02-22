Nghiên cứu tích hợp mạng xã hội với VNeID trong năm 2026

Chính phủ được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành quy định hoặc hướng dẫn việc tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với VNelD phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo Trung ương). Nhiệm vụ này được giao cho Chính phủ nhằm phát triển xã hội số, kỹ năng số và đổi mới sáng tạo.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương giao Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành quy định hoặc hướng dẫn về giải pháp kỹ thuật liên kết, tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNelD.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số yêu cầu nghiên cứu tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với VNelD phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng (Ảnh: Hải Nam).

Việc này nhằm phục vụ định danh, xác thực tài khoản người dùng, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương, đây là một giải pháp góp phần nâng cao độ tin cậy của tài khoản, phòng ngừa giả mạo danh tính, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng.

Nhiệm vụ này, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, cần hoàn thành trong quý III năm nay.

Cũng với mốc thời gian này, Ban Chỉ đạo Trung ương giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát triển ứng dụng VNelD trở thành nền tảng số quốc gia góp phần thúc đẩy triển khai Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Ban Chỉ đạo Trung ương nhận định việc xác định ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNelD là hạ tầng số đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, giúp mọi người dân có thể truy cập, sử dụng và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả.

Yêu cầu chung trong Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương là đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực chính, góp phần thực chất vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đồng thời, 2026 cũng là năm tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số liên thông, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị và các ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Ban Chỉ đạo Trung ương định hướng tập trung và ưu tiên cao nhất mọi nguồn lực cho công nghệ chiến lược nhằm nâng cao năng lực tự chủ công nghệ; huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả thiết thực và phù hợp quy định pháp luật.

Mục tiêu năm 2026 là tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP đạt 14,5%; tỷ trọng đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP đạt 17,5%.

Về chuyển đổi số quốc gia, Ban Chỉ đạo Trung ương đặt mục tiêu xếp hạng về phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam thuộc nhóm 65 nước dẫn đầu thế giới và nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN theo đánh giá của Liên Hợp Quốc.

Trong chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo Trung ương nêu rõ mục tiêu mở rộng phủ sóng 5G đạt 70% dân số; 100% cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường điện tử.

Cùng với đó, 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc.