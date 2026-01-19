Khởi tố đường dây mua bán người qua mạng xã hội

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố nhiều bị can về các tội Mua bán người và Đánh bạc. Vụ án được phát hiện ngày 26/12/2025, cho thấy thủ đoạn lừa bán người qua mạng xã hội ngày càng tinh vi.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 26/12/2025, tại thôn Hà Thụ, xã Hải Lạng (Quảng Ninh), lực lượng chức năng kiểm tra ô tô Kia Seltos biển kiểm soát 15A-900.18. Trên xe có Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo và cháu M.T.N. (SN 2008). Nhận thấy dấu hiệu mua bán người, tổ công tác đã đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Các đối tượng Phạm Đức An, Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Đình Luật, Doãn Đình Dương, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định Doãn Đình Dương và Nguyễn Văn Khánh lợi dụng mạng xã hội Facebook để làm quen, lừa các cháu gái ở Sơn La, Lào Cai bán cho các cơ sở karaoke tại Phú Thọ và Quảng Ninh. Ngày 24/12/2025, hai đối tượng này đã bán cháu M.T.N. cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo với giá 17 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng bắt giữ Lê Đình Luật vì hành vi giúp sức cho Phạm Đức An và Nguyễn Thị Thu Thảo mua bán cháu M.T.N. Ngoài ra, Phạm Đức An và Lê Đình Luật còn tham gia đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với nhiều đối tượng tại thành phố Hải Phòng.

Ngày 31/12/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố các bị can liên quan về tội Mua bán người theo Điều 150 và tội Đánh bạc theo Điều 321 Bộ luật Hình sự. Trong tháng 1/2026, cơ quan chức năng tiếp tục tạm giữ thêm các đối tượng liên quan để điều tra mở rộng vụ án.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, cần cảnh giác khi kết bạn trên mạng xã hội. Người dân không tin theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” và không tham gia các hoạt động đánh bạc để bảo đảm an ninh, trật tự địa phương.