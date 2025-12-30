Công an nhận đơn phản ánh về show "Về đây bốn cánh chim trời"

Ngày 30/12, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một số khán giả chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" phản ánh ban tổ chức có dấu hiệu lừa đảo.

Theo vị lãnh đạo, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh theo đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến việc chương trình ca nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” đột ngột bị hủy ngay trước giờ diễn, chiều 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản chính thức thông tin về sự việc.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngày 15/12, đơn vị này tiếp nhận hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education, do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc công ty - làm đại diện pháp luật. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" (Ảnh: BTC).

Căn cứ các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 2717/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã thẩm định nội dung và chấp thuận cho đơn vị tổ chức biểu diễn theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Đồng thời, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở đã cử cán bộ trực tiếp giám sát chương trình.

Khoảng 17h ngày 28/12, sau khi nắm bắt thông tin chương trình có khả năng bị hoãn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng gồm Phòng PA03 Công an TP Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cục A03 Bộ Công an để làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo đang tiếp tục trao đổi với nghệ sĩ nhằm tháo gỡ vướng mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, trên thực tế, chương trình không được tổ chức như nội dung đã trao đổi với các cơ quan chức năng.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả tại địa điểm biểu diễn về việc không thể tổ chức chương trình. Đại diện ban tổ chức nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có việc hoàn trả tiền vé cho người đã mua.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan quản lý nhà nước là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

Ngày 29/12, Sở đã ban hành văn bản mời đại diện công ty tổ chức đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương xử lý toàn bộ các vấn đề phát sinh, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của khán giả cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.