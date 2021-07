Công an Lào Cai đánh sập đường dây cá độ bóng đá 350 tỷ đồng

Dân trí Công an tỉnh Lào Cai vừa đánh sập đường dây cá độ bóng đá với tổng số tiền đặt cược lên tới 350 tỷ đồng, tạm giữ 8 đối tượng, cùng nhiều tang vật.

Ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng công an tỉnh Lào Cai.

Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trong thời gian gần đây, lực lượng Công an tỉnh liên tiếp lập được nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để cá độ bóng đá với số tiền lớn và buôn bán trái phép chất ma túy.

Trong tháng cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy (từ ngày 1/6 đến 30/6), lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, bắt giữ 40 vụ với 51 đối tượng (tăng 30 vụ, giảm 36 đối tượng so với tháng 5/2021), thu giữ 563,38 g heroine; 256,93 g thuốc phiện; 505,02 g ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Đặc biệt, ngày 9/7, công an tỉnh Lào Cai đã xuất sắc điều tra, phá vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thông qua hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đặt cược lên tới 350 tỷ đồng. Tạm giữ 8 đối tượng cùng với tang vật 860 triệu đồng tiền mặt và các tài sản liên quan.

Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc như sử dụng tài khoản tổng đại lý (Master), tài khoản đại lý (Agent) và tài khoản con bạc (Member)...

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua thông qua hình thức cá độ bóng đá trên trang mạng "bong88" với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, phức tạp có liên quan đến nhiều đối tượng hoạt động cờ bạc và băng ổ nhóm trên địa bàn Lào Cai.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây này.

Ban chuyên án đã thành lập 8 tổ công tác do lãnh đạo phòng trực tiếp chỉ huy, huy động gần 150 cán bộ, chiến sỹ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ công an) và các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lào Cai khẩn trường điều tra, triệt xóa đường dây cờ bạc.

Quá trình khám xét khẩn cấp 10 địa điểm có liên quan đến 8 đối tượng, Cơ quan điều tra công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ 860 triệu đồng tiền mặt, 4 xe ô tô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM, một Modem Wifi, 3 đầu thu Camera, 5 gói bột màu trắng, một két sắt.

Qua khai thác dữ liệu thông tin tài khoản Master Sub 22 do đối tượng Bùi Tuấn Vũ cung cấp của trang Web cá độ bóng đá trên, xác định từ đầu tháng 6/2021 đến ngày 8/7/2021, các con bạc đã đặt cược 13.390 lần với tổng số điểm là 7.896.622 điểm, tương đương khoảng 350 tỷ đồng.

Nhân dịp này, ông Trịnh Xuân Trường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho lực lượng công an tỉnh Lào Cai đã có thành tích, chiến công trong đấu tranh chuyên án 217B cá độ bóng đá trên mạng với số tiền 350 tỷ đồng và tháng cao điểm hành động phòng, chống ma túy.

Phạm Ngọc Triển