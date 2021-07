Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên đến 60 tỷ đồng

Dân trí Công an Quảng Bình vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 60 tỷ đồng.

Chiều 9/7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa vừa đấu tranh thành công chuyên án mang bí số TĐN7 về đấu tranh, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá.

Trần Đại Nghĩa, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá.

Đường dây này do Trần Đại Nghĩa (SN 1976), trú tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới cầm đầu. Ban chuyên án cũng đã triệu tập, đấu tranh với một số đối tượng liên quan cùng trú huyện Tuyên Hóa gồm: Nguyễn Phong Thái (SN 1984), Nguyễn Trung Kiên (SN 1985), Trần Đăng Ngà (SN 1980), Nguyễn Công Lực (SN 1992), Nguyễn Trung Thực (SN 1976), Trần Mộng Duy (SN 1991), Nguyễn Thế Duyệt (SN 1987), Đoàn Bá Phú (SN 1983) và Trần Thế Quyền (SN 1994).

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Trần Đại Nghĩa khai nhận, khoảng giữa tháng 5, thông qua mạng internet, Nghĩa mua tài khoản đại lý cá độ bóng đá của nhà cái Bong88 cấp Master (đại lý cấp 2) để tiến hành chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent (đại lý cấp 3) để tham gia cá độ bóng đá.

Các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá.

Qua tài liệu xác định tổng số tiền đánh bạc của Trần Đại Nghĩa với các đối tượng cấp dưới trong hệ thống tài khoản đại lý của Nghĩa là khoảng 60 tỷ đồng. Ban chuyên án cũng đã thu giữ được số tiền mặt gồm 251,5 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU máy tính, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuyên Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Phong Thái, Đoàn Bá Phú và Nguyễn Trung Kiên về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được đấu tranh, điều tra mở rộng.

Tiến Thành