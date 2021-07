Tổ chức cá độ bóng đá giữa mùa dịch, 4 đối tượng bị bắt tạm giam

Dân trí Bất chấp tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến sức phức tạp, hàng chục đối tượng vẫn tụ tập cá độ bóng đá. Các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Sáng 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi "đánh bạc".

Bốn đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Ân, sinh năm 1981; Trần Văn Lên, sinh năm 1980; Đinh Thanh Phong, sinh năm 1997 và Trần Hoàng Nhân, sinh năm 1987, cùng trú tại xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ân sử dụng điện thoại tạo một tài khoản Sbobet (nhà cái cá cược trực tuyến) rồi đưa cho Lên và Phong để ghi kèo cá cược bóng đá giải Euro.

Các đối tượng: Nguyễn Hoàng Ân, Trần Văn Lên, Đinh Thanh Phong và Trần Hoàng Nhân (Ảnh: Tiến Tầm).

Đến khoảng 0h15, ngày 29/6, tại quán một cà phê thuộc ấp Bình Hòa 1 (xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên), trong lúc Lên cùng Phong đang ghi cá cược bóng đá thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngoài 2 đối tượng trên, lực lượng chức năng còn bắt giữ Nhân cùng nhiều đối tượng liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Hiện trường và các đối tượng liên quan (Ảnh: Tiến Tầm).

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ có một tivi, 9 điện thoại di động, 6 xe mô tô các loại, hơn 31 triệu đồng tiền trên người các đối tượng, cùng nhiều tờ phơi ghi số tiền cá cược trên 85 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra xác định, các đối tượng tham gia cá cược trận đấu trên từ 500.000 đồng đến 12 triệu đồng.

Thấy không thể trốn thoát, ngày 8/7, Ân đến Đội hình sự Công an TP Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Nguyễn Hành