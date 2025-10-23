Công an làm việc với người tát, bắt nam thanh niên quỳ gối xin lỗi

Chiều 23/10, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị đã mời ông P.X.L. (32 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) đến trụ sở làm việc về hành vi đánh, bắt một thanh niên phải quỳ gối giữa đường.

Tại cơ quan công an, ông L. khai nhận trước đây có tham gia đoàn múa lân cùng với nam thanh niên bị đánh và từng dạy múa lân cho thanh niên này. Sau đó, nam thanh niên đã chuyển sang múa lân cho đoàn khác.

Tại cơ quan công an, người đàn ông hành hung nam thanh niên thừa nhận hành vi sai phạm của mình (Ảnh: Uy Nguyễn).

Không hài lòng với việc đó, ông L. hẹn nam thanh niên ra khu vực nhà văn hóa tỉnh Đắk Lắk để nói chuyện. Tại đây, ông L. tát và bắt thanh niên này phải quỳ gối xin lỗi.

Sau vụ việc, ông L. đã xin lỗi nam thanh niên và được gia đình nạn nhân tha thứ.

Công an phường Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi của ông P.X.L. theo quy định pháp luật.

Nam thanh niên bị bắt quỳ gối giữa đường để xin lỗi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Như Dân trí đưa tin, một clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên mặc áo hồng bị người đàn ông mặc áo đen liên tục tát vào mặt, chửi bới gây bức xúc dư luận.

Trong clip, người đàn ông áo đen vừa đánh vừa quát: "mày xin tao nghỉ chưa", đồng thời ném thuốc lá vào mặt nạn nhân. Đáng chú ý, nam thanh niên còn bị ép quỳ gối xuống đất để xin lỗi.

Vụ việc xảy ra giữa đường, có nhiều người chứng kiến nhưng không ai can thiệp.