Công an làm việc với người bình luận xuyên tạc công tác bầu cử

Ngày 14/3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Công an xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) mời làm việc, răn đe một trường hợp đăng tải bình luận trên mạng xã hội có nội dung tiêu cực, liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua làm việc, cơ quan công an xác định, bà T.T.L. (trú tại xã Điện Bàn Tây) do thiếu hiểu biết về pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi nên đã đăng tải bình luận chưa phù hợp, vô tình tiếp tay cho các trang, kênh phản động lợi dụng lan truyền thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Bà L. làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật, bà L. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận, đồng thời viết cam kết không tái diễn.

Cơ quan công an cũng đã nhắc nhở, răn đe và yêu cầu công dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm khi tham gia sử dụng mạng xã hội.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các thông tin liên quan đến các vấn đề chính trị, xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là công tác bầu cử.

Công an thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị công dân không tiếp tay lan truyền các bài viết, hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá nhà nước từ các trang, kênh phản động.