Nước ngập từ đêm đến sáng, cuộc sống người dân ven sông Sài Gòn bị đảo lộn

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, trưa 25/10, nhiều nhà dân trên đường Bình Quới vẫn lênh láng nước. Nước ngập gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tại các điểm ngập, lực lượng chức năng túc trực, hỗ trợ người dân bơm thoát nước. Một số hộ dân dùng xô múc nước ra ngoài để lau dọn đồ đạc.

Ở Khu du lịch Bình Quới 2, nước ngập sâu hơn nửa mét, người dân phải dùng thuyền khi muốn di chuyển. Máy xúc được điều động đến đắp vá, gia cố bờ bao.

Đến trưa 25/10, nhiều hộ dân ở phường Bình Quới vẫn phải lội nước (Ảnh: Hoàng Hướng).

Sau một đêm, nước trong nhà bà Hà Thị Trang vẫn ngập ngang đầu gối. "Tối qua, dòng chảy mạnh khiến tường nhà tôi bị sập, nhiều tài sản, vật dụng bị nước nhấn chìm. Đến sáng nay, nước vẫn chưa rút, tôi đang nhờ chính quyền dùng máy bơm hỗ trợ thoát nước ra ngoài", bà Trang nói.

Sáng cùng ngày, UBND phường Bình Quới (TPHCM) có báo cáo nhanh về tình hình ngập úng do triều cường tại khu dân cư ven sông Sài Gòn.

Theo đó, từ sáng 24/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Bình Quới đã cắt cử lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi các điểm ngập, kịp thời báo cáo tình hình nước tràn qua các tuyến đê, kè xung yếu để có phương án ứng phó.

Đến trưa 25/10, nhiều hộ dân trên đường Bình Quới vẫn chìm trong biển nước (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đầu giờ chiều, lực lượng chức năng bơm nước, dùng bao cát và đất gia cố bờ bao chống tràn. Đồng thời, các tổ trực được phân công điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân không di chuyển qua những khu vực ngập sâu.

Khoảng 18h cùng ngày, triều cường tiếp tục dâng cao, nước từ sông Sài Gòn tràn qua đê khiến khu vực bán đảo Thanh Đa ngập sâu, có nơi hơn 1m.

Nước tràn vào nhà dân và một số chung cư, người dân phải kê cao đồ đạc, dọn dẹp để tránh hư hỏng. Nhiều phương tiện lưu thông qua các điểm ngập bị chết máy. Lực lượng chức năng túc trực hỗ trợ di dời tài sản, kê cao đồ đạc, đảm bảo an toàn cho người dân.

Người dân phải dùng thuyền để di chuyển (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến 19h, triều cường đạt đỉnh. Tại Khu du lịch Bình Quới 2, dòng chảy mạnh làm sập 17m tường chắn nước, gây ngập cục bộ, ảnh hưởng khoảng 10 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã khẩn trương dùng hơn 1.500 bao đất khắc phục tạm thời sự cố và gia cố thêm các vị trí xung yếu lân cận.

Cùng thời điểm, UBND phường phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 16, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an TPHCM, huy động phương tiện, máy bơm hỗ trợ thoát nước.

Theo UBND phường Bình Quới, trận triều cường tối 24/10 không gây thiệt hại về người, nhưng làm hư hỏng nhiều đồ đạc, thiết bị điện tử, một số hồ nuôi cá bị tràn ra ngoài. Số lượng cụ thể đang được cơ quan chức năng thống kê.

Trước diễn biến triều cường còn phức tạp những ngày tới, UBND phường Bình Quới tiếp tục chỉ đạo các đơn vị bám sát địa bàn, chủ động ứng phó, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định sinh hoạt.