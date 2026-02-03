Công an làm việc với đối tượng bình luận xúc phạm công an xã

Ngày 3/2, Công an xã Trà My, Đà Nẵng cho biết đã mời N.V.N. (SN 2000, trú tại xã Thạnh Bình, Đà Nẵng) lên làm việc, lập hồ sơ và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Trước đó, trong quá trình theo dõi, quản lý không gian mạng, Công an xã Trà My phát hiện trên trang Fanpage Công an xã Trà My xuất hiện tài khoản Facebook của N. đăng tải 4 lượt bình luận với nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My.

Đối tượng N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Trà My).

Sau khi được mời đến trụ sở làm việc, N. khai nhận do ý thức chấp hành pháp luật chưa tốt, nhận thức hạn chế nên đã đăng tải các bình luận có nội dung chửi bới, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Công an xã Trà My, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng công an và dư luận xã hội.

Qua quá trình làm việc, đối tượng đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thành khẩn xin lỗi Công an xã Trà My và cam kết không tái phạm trong thời gian tới.

Công an xã Trà My đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và cá nhân.