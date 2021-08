Đăng tin sai sự thật về công an, một đối tượng bị phạt 7,5 triệu đồng

Dân trí Không xác thực thông tin, nhưng Đ. vẫn đăng công khai trên trang mạng xã hội, vu khống lực lượng công an.

Ngày 26/8, Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam cho hay, đơn vị vừa quyết định xử phạt N.N.Đ. (sinh năm 2003, trú tại thôn 1, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên trang mạng Facebook.

Trước đó, Công an xã Trà Đốc nhận được tin báo từ anh Phạm Văn Đường về việc đang có cháy nhà dân tại thôn 1, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Trà Đốc cử tổ công tác gồm 3 người đến hiện trường xảy ra vụ cháy. Khi đám cháy được dập tắt, tổ công tác trở về cơ quan làm việc.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Trà Đốc phát hiện tài khoản Facebook tên N.N.Đ. (Gà Rừng) có đăng tải nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của Công an xã Trà Đốc trên nhóm Facebook "Hội người Bắc Trà My".

N.N.Đ. đăng tải trên Facebook với nội dung cho rằng Công an Trà Đốc thiếu trách nhiệm khi chữa cháy. Khi có cán bộ xã xuống hiện trường thì 3 anh công an mới vào chữa cháy.

Sau khi xác minh thông tin, lực lượng Công an huyện Bắc Trà My đã mời đối tượng Đ. lên cơ quan để làm việc.

Tại cơ quan công an, Đ. đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Đ. không xác thực thông tin mà đăng công khai trên trang mạng Facebook và tự nghĩ đến việc lực lượng công an xã không tham gia chữa cháy. Sau đó, Đ. tự giác gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Sau khi mời đối tượng lên làm việc, Công an huyện Bắc Trà My ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.N.Đ. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công Bính