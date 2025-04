Bị phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm danh dự công an trên mạng xã hội

Ngày 20/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) của đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với một cá nhân về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân có hành vi bình luận trên Fanpage "Quảng Yên 24h" với nội dung: "Khổ quá lại là xe tải, bọn xe này được công an bảo kê nên chạy bạt mạng, không nhường xe nào".

Ông N.V.T. làm việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh và làm việc với ông N.V.T., hiện cư trú tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Qua làm việc, ông N.V.T. thừa nhận là chủ tài khoản Facebook nói trên và đã đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, mang tính suy diễn, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Ông N.V.T. đã nhận thức được hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung sai phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng PA03 Công an tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.V.T. số tiền 5 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, đây là bài học cảnh tỉnh đối với những trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, bịa đặt, không kiểm chứng trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.