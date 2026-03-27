Bắt giam 2 thanh niên đánh nhau, gây náo loạn chợ Bình Điền ở TPHCM

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Triệu (SN 2004, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Hoàng Vinh (SN 2006, quê Cà Mau) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Triệu và Vinh làm thuê tại chợ Bình Điền, phường Bình Đông. Rạng sáng 20/7/2025, hai bị can xảy ra đánh nhau do mâu thuẫn trong lúc vận chuyển hàng hóa và được mọi người can ngăn.

Đến tối 22/7/2025, Vinh đi cùng với Huy (chưa rõ lai lịch) thì gặp lại Triệu đang đi giao hàng một mình. Các đối tượng thách thức rồi tiếp tục xông vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Triệu nhặt cây móc bằng kim loại đuổi theo Huy, còn Huy bỏ chạy và cầm ghế nhựa ném về phía Triệu. Sau đó 2 bên tiếp tục gây hấn cho đến khi bảo vệ chợ xuất hiện.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông vào cuộc điều tra, đưa Vinh và Triệu về trụ sở làm rõ. Nhà chức trách trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, ghi nhận sự việc Vinh và Triệu đánh nhau nhiều lần, cầm hung khí rượt đuổi, gây mất trật tự tại chợ Bình Điền, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự chợ và địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đề nghị đối tượng Huy ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.