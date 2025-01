Trưa 3/1, lãnh đạo phường Vinh Tân, thành phố Vinh xác nhận, khoảng 11h cùng ngày, lực lượng công an có mặt khám xét nhà bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, ở đường Ngô Đức Kế, phường Lê Mao, thành phố Vinh.

Nguồn tin cho biết, trước nhà bà Thành có nhiều ô tô biển xanh và biển trắng. Nhiều chiến sĩ công an đứng ngoài vỉa hè, trước ngôi nhà 3 tầng. Bên trong có cảnh sát cơ động và lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Công an có mặt trước căn nhà bà Thành, đường Ngô Đức Kế, thành phố Vinh để khám xét (Ảnh: Cảnh Nguyễn).

"Chúng tôi chỉ biết sự việc công an đến khám nhà bà Chu Thị Thành, còn không biết rõ như thế nào. Phía công an phường chúng tôi chỉ có mặt để đảm bảo an ninh trật tự", vị lãnh đạo phường Vinh Tân nói.

Hiện chưa rõ nguyên nhân việc công an đến khám xét nhà bà Thành.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức nhiều năm liên tiếp là doanh nghiệp nộp thuế đứng đầu tại tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, công ty này đã nợ thuế với số tiền lớn.

Công ty Cổ phần Thiên Minh Đức từng bị Cục Thuế Nghệ An quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Ông C.Đ.K. (SN 1982) con trai bà Thành có thời gian sống ở Nam Phi và kinh doanh kim cương, thường được gọi là "đại gia kim cương".