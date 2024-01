Sai phạm kinh doanh xăng dầu: "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa bị nêu tên

Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy, dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng một số thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã cho một số cá nhân vay, nợ để sử dụng vào mục đích cá nhân hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ năm 2017 đến năm 2022) cho ông Chu Đăng Khoa, Phó tổng giám đốc và bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT công ty (mẹ ông Khoa) mượn số tiền trên 7.485 tỷ đồng.

Theo kết luận, đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân trên còn nợ Công ty Thiên Minh Đức tổng số tiền trên 1.396 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức ở TP Vinh, Nghệ An (Ảnh: Người Lao Động).

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ về những hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tới Cơ quan điều tra, Bộ Công an xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức có trụ sở tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, được thành lập năm 2001 rồi mở rộng hệ sinh thái với nhiều công ty và chi nhánh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau gồm xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy, bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí...

Tính đến tháng 9/2023, doanh nghiệp này có tổng vốn điều lệ là 2.022 tỷ đồng. Trong đó, bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (tương ứng 77,15% vốn), ông Chu Đăng Khoa góp 460,5 tỷ đồng (tương đương 22,77%).

Nhiều năm qua, ông Chu Đăng Khoa trở nên nổi tiếng với tên gọi "Khoa Nam Phi" hay "đại gia kim cương" vì có thời gian dài sinh sống ở Nam Phi, kinh doanh các loại sừng tê giác, ngà voi và kim cương.

Cách đây 10 ngày, Cục Thuế tỉnh Nghệ An thông tin, đến thời điểm 30/11/2023, Công ty Thiên Minh Đức đang nợ tiền thuế với 950 tỷ đồng. Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn nợ ngân hàng hơn 4.300 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp của cổ đông đã thế chấp.

Cục Thuế Nghệ An đã gửi văn bản tới Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Chu Thị Thành do đang bị cưỡng chế thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 20/12/2023 cho đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước.