Công ty xăng dầu nhà "đại gia kim cương" bị phạt, tước giấy phép 45 ngày

Trong báo cáo về việc kiểm tra, xử lý 247 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu trong 7 tháng, Bộ Công Thương tiết lộ lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) đã kiểm tra, xử phạt 3 "ông lớn" đầu mối.

Bao gồm Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Nghệ An); Công ty cổ phần Appollo Oil (TPHCM); Công ty TNHH Trung Linh Phát (Ninh Bình). Các doanh nghiệp này vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo tìm hiểu, kiểm tra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, Tổng cục QLTT đã phát hiện doanh nghiệp này có các hành vi vi phạm là thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Thiên Minh Đức số tiền 85 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 45 ngày, kể từ ngày 6/3 đến hết ngày 21/4.

Tương tự, Công ty TNHH Trung Linh Phát bị phạt 245 triệu đồng vì không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối, không duy trì mức dự trữ bắt buộc hoặc thấp hơn mức tối thiểu.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn (Ảnh: Mạnh Quân).

Công ty còn có gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối. Ngoài số tiền phạt hành chính, Công ty TNHH Trung Linh Phát bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu 1 tháng, từ ngày 19/6 đến hết ngày 19/7.

Công ty Cổ phần Appollo Oil bị phạt 800 triệu đồng. Trong đó, đơn vị này bị phạt 100 triệu đồng vì bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối, không đăng ký hệ thống phân phối.

Ngoài ra, cơ quan QLTT cũng mở rộng xác minh với 14 doanh nghiệp mua, bán xăng dầu với Appollo Oil và phát hiện nhiều vi phạm như mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối. Theo đó, doanh nghiệp bị phạt thêm 700 triệu đồng.

Kết luận thanh tra về xăng dầu của Thanh tra Chính phủ ban hành hồi đầu tháng 1 cũng đã hé lộ nhiều sai phạm của loạt "ông lớn" đầu mối xăng dầu, trong đó có Thiên Minh Đức.

Cụ thể, công ty này thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường lần đầu và hàng tháng sai, thiếu; không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế bảo vệ môi trường phải nộp. Dẫn đến giai đoạn 2018-2021, tổng tiền thuế bảo vệ môi trường của doanh nghiệp phải nộp tăng thêm là 3.287 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù còn nợ ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng từ năm 2017 đến năm 2022, Thiên Minh Đức đã cho ông Chu Đăng Khoa - Phó tổng giám đốc hay còn được biết tới với tên gọi "đại gia kim cương" và bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT - mượn số tiền 7.485 tỷ đồng để dùng vào mục đích cá nhân. Đến thời điểm thanh tra, 2 cá nhân còn nợ công ty tổng số tiền 1.396 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thiên Minh Đức còn là một trong 7 thương nhân đầu mối đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích, không kết chuyển tài khoản về quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại. Cơ quan thanh tra cho biết Thiên Minh Đức đã bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần.

Tương tự, Trung Linh Phát cũng từng bị xử phạt do không kết chuyển số dư quỹ bình ổn xăng dầu vào tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Bộ Công Thương hồi tháng 3 đã yêu cầu công ty này nộp lại số tiền hơn 26 tỷ đồng nợ quỹ bình ổn từ tháng 11/2023.

Ngày 20/12/2023, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), tạm hoãn xuất cảnh với bà Chu Thị Thành - Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tập đoàn Thiên Minh Đức là một trong những doanh nghiệp đầu mối về xuất nhập khẩu xăng dầu tại Nghệ An và khu vực miền Trung, có mạng lưới phân phối bán lẻ xăng dầu lớn. Công ty được thành lập ngày 4/9/2001, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực ở trong nước và nước ngoài.

Thời điểm tháng 9/2022, tập đoàn này nâng vốn điều lệ từ 1.455 tỷ đồng lên 2.022 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành sở hữu 77,15% cổ phần công ty, "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% cổ phần.