Công an Hà Nội điều tra vụ "ăn chặn" tại Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia, thuộc Cục Thể dục thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vụ án được Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an khởi tố hình sự và quyết định chuyển vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền của VKSND Tối cao.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2023, một số huấn luyện viên, vận động viên tập luyện tại Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia đã bị yêu cầu nộp lại tiền công tập luyện thêm ngoài giờ đã được thanh toán.

Công an đề nghị cá nhân nào bị yêu cầu nộp lại phần trăm tiền thanh toán tập luyện thêm ngoài giờ hoặc khoản tiền nào khác trái quy định của pháp luật, liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội để làm việc, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tiến, số điện thoại: 0989.776.125.