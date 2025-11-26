Nam thanh niên nghi trộm cắp dùng dao tấn công cán bộ công an ở Tây Ninh

Ngày 26/11, Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Nguyễn Anh Cường (SN 1995, ngụ phường Ninh Thạnh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, ngày 22/11, Công an phường Bình Minh nhận tin báo của người dân về việc một thanh niên nghi trộm cắp tài sản tại khu phố Tân Phước, phường Bình Minh.

UBND phường Bình Minh trao giấy khen cho Đại úy Nguyễn Nhật Trường, anh Lê Văn Phú và anh Lê Nguyễn Nhật Trường (Ảnh: N.H.).

Đại úy Nguyễn Nhật Trường cùng anh Lê Văn Phú (lực lượng an ninh cơ sở) xuống địa bàn xác minh.

Sau đó, Đại úy Trường và anh Phú phát hiện Nguyễn Anh Cường đang đi trên bờ kênh từ hướng cầu K21 về hướng cầu K18 nên tiếp cận, mời về trụ sở làm việc.

Cường không chấp hành, dùng dao tấn công khiến Đại úy Trường và anh Phú bị thương. Lúc này, ông Lê Nguyễn Nhật Trường (SN 1987, Trưởng khu phố Tân Phước) vào hỗ trợ cũng bị Cường dùng dao tấn công gây thương tích ở lưng và mặt. Gây án xong, Cường bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an phường Bình Minh huy động lực lượng truy bắt. Đến 17h20 cùng ngày, Công an phường Bình Minh phối hợp Công an phường Ninh Thạnh khống chế, bắt giữ Cường khi người này lẩn trốn tại một căn nhà ở phường Ninh Thạnh.

Ngày 25/11, Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an Tây Ninh, đến thăm và trao tặng 2 triệu đồng cho mỗi cá nhân bị thương. UBND phường Bình Minh cũng trao giấy khen cho Đại úy Nguyễn Nhật Trường, anh Lê Văn Phú và anh Lê Nguyễn Nhật Trường.