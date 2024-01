Công an Hải Phòng triển khai lực lượng HP-22 đảm bảo an ninh dịp Tết

Tối 20/1, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức lễ ra quân triển khai lực lượng HP-22 bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng biểu dương kết quả và thành tích của Công an TP Hải Phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sỹ không quản ngại khó khăn, vất vả giữ gìn bình yên cho nhân dân trong thời gian qua.

Các lực lượng tại lễ ra quân (Ảnh: Đàm Thanh).

Qua gần 2 năm thực hiện mô hình HP-22, Công an TP Hải Phòng đã xây dựng được thế trận đồng bộ, liên hoàn, kịp thời phát hiện, tấn công trấn áp tội phạm và giải quyết các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, nhất là tội phạm đường phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lưu ý, thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, hoạt động của tội phạm sẽ phức tạp hơn, lực lượng công an cần chủ động kiểm soát tình hình. Lực lượng công an tiếp tục giữ vững an ninh, trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn xã hội phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết.

"Với vai trò Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 thành phố, tôi tin tưởng rằng, với khí thế ra quân mạnh mẽ, tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm cao, lực lượng Công an thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn", ông Nam tin tưởng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng chỉ đạo thủ trưởng công an các đơn vị tập trung tối đa lực lượng đấu tranh quyết liệt, nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng thời, Giám đốc Công an Hải Phòng yêu cầu toàn lực lượng HP-22 Công an thành phố tiếp tục phát huy các kết quả, thành tích đã đạt được, tập trung triển khai lực lượng đúng phương án đã đề ra, đảm bảo khép kín địa bàn 24/24h, nhất là các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng HP-22 phải tạo thế trận liên hoàn trong chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, không để xảy ra các vấn đề phức tạp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.