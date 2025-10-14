Công an Hà Nội: Mối quan hệ giữa Shark Bình và Phương Oanh vẫn bình thường

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra, khám phá 5 vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua.

Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong vụ án liên quan đến doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình).

Theo Đại tá Kiên Trung, mối quan hệ giữa Shark Bình và người vợ hiện tại (diễn viên Phương Oanh - PV) vẫn bình thường.

Phó trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội khẳng định, đối với hệ sinh thái của Shark Bình, các tội danh có thể không dừng lại ở 2 tội đã nêu bởi có rất nhiều vi phạm.

Ông Nguyễn Hòa Bình và vợ, diễn viên Phương Oanh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lý giải về việc "đồng tiền số AntEx" ra mắt từ năm 2021 nhưng đến nay mới bị điều tra, Đại tá Thành Kiên Trung cho biết, sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không phát huy tác dụng mới dẫn đến việc chiếm đoạt tài sản của các bị cáo.

Điều tra xác định từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ "đồng tiền số AntEx" cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (bằng khoảng 117 tỷ đồng).

Đến nay mới có 4 bị hại trình báo.

Đại tá Thành Kiên Trung đề nghị các bị hại trong vụ án cần sớm trình báo cơ quan điều tra. Đối với các đối tượng phạm tội mà chưa ra trình diện cần sớm ra đầu thú.