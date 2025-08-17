Làm "việc nhẹ lương cao" không lừa được tiền sẽ bị đánh đập, chích điện

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Lý Văn Sang (SN 1998, trú tại xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán người. Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh do Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp nhiều lực lượng triệt phá thành công.

Theo điều tra của công an, Sang có thời gian làm việc cho một công ty tại khu vực Tam Giác Vàng. Đầu năm 2024, sau khi trở về Việt Nam, đối tượng nảy sinh ý định lừa bán người để kiếm lợi.

Đối tượng Sang tại cơ quan điều tra (Ảnh: Văn Hậu).

Do từng có kinh nghiệm, Sang nhanh chóng câu kết với các đối tượng bên kia biên giới, dựng lên kịch bản tuyển dụng lao động “việc nhẹ, lương cao”, với mức thu nhập hứa hẹn 17 triệu đồng/tháng, bao ăn ở và lo toàn bộ chi phí đi lại.

Tin lời hứa hẹn, từ tháng 3/2024 đến ngày bị bắt, đã có 16 người dân ở xã Cam Phục và Con Cuông (Nghệ An) bị Sang lừa bán sang đặc khu Tam Giác Vàng. Tại đây, các nạn nhân bị ép làm việc 17 tiếng mỗi ngày, chủ yếu là giả danh cơ quan Nhà nước để lừa đảo người Việt Nam.

Ai không lừa được tiền sẽ bị đánh đập, chích điện, không được trả lương. Nhiều người vì quá sức chịu đựng đã tìm cách bỏ trốn về nước.

Hành vi của Sang gây phẫn nộ dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Công an Nghệ An đã xác lập chuyên án để triệt phá. Biết mình bị theo dõi, Sang bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Sau thời gian truy xét, ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Cam Phục, Công an xã Anh Sơn (Nghệ An) và Công an xã Phước Thành (thành phố Đà Nẵng) bắt giữ Sang khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi hiểm trở ở xã Phước Thành. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra kêu gọi những ai là bị hại của Lý Văn Sang liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp giải quyết.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời chào đi lao động nước ngoài “nhẹ nhàng, lương cao, không tốn chi phí”. Trước khi nhận lời, người dân cần tìm hiểu kỹ địa điểm, công việc, người môi giới, đồng thời thông báo cho gia đình để tránh rơi vào bẫy của các đường dây mua bán người.