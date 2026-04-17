Công an Hà Nội khởi tố 9 bị can mua, bán trái phép tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 9 bị can về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị can gồm: Lê Minh Hoàng (35 tuổi, ở phường Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thành Công (24 tuổi, ở xã Thượng Bằng La, Lào Cai), Phạm Tuấn Anh (27 tuổi, ở xã Hoa Lộc, Thanh Hóa), Lê Khánh Duy (28 tuổi, ở phường Âu Cơ, Phú Thọ), Lê Khắc Hảo (41 tuổi, ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội).

4 bị can còn lại gồm: Vương Ngọc Ánh (41 tuổi, ở xã Thanh Liệt, Hà Nội), Phạm Phương Thúy (44 tuổi, ở phường Đống Đa, Hà Nội), Đinh Hà Phương (30 tuổi, ở xã Thanh Trì, Hà Nội) và Bùi Văn Luân (39 tuổi, ở xã Đại Đồng, Phú Thọ).

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động tại tầng 3, số 247 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, Hà Nội, núp bóng tư vấn, hỗ trợ làm hồ sơ vay tiền trực tuyến qua các ứng dụng của một số công ty tài chính.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Hà Nội).

Quá trình hoạt động, ngoài việc lập hồ sơ vay cho khách, nhóm này bị xác định đã lợi dụng thông tin cá nhân của người vay như căn cước công dân, hình ảnh cá nhân để tự ý đăng ký thêm tài khoản ngân hàng qua ứng dụng số (Mobile Banking) và ví điện tử MoMo.

Những tài khoản sau đó bị các đối tượng bán trái phép, thu lợi từ 100.000 đến 150.000 đồng/tài khoản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân từng liên hệ với nhóm đối tượng trên để vay tiền chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát kinh tế.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Dương Văn Trường qua số điện thoại 0987.741.436 để được hướng dẫn, đảm bảo quyền lợi và phục vụ quá trình xử lý vụ việc theo quy định.