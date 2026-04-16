Giả làm nhân viên đăng kiểm gọi điện để lừa đảo

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo trên địa bàn tỉnh này xuất hiện một số đối tượng xấu mạo danh cán bộ, nhân viên của Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các Trung tâm đăng kiểm, gọi điện thoại cho chủ phương tiện ô tô để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhiều chủ phương tiện bị các đối tượng giả làm nhân viên đăng kiểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh minh họa: Thế Hưng).

Theo cảnh sát, thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng thường là sử dụng số điện thoại lạ hoặc ứng dụng mạng xã hội để liên hệ trực tiếp với chủ ô tô và thực hiện các hành vi như thông báo đổi tem đăng kiểm do thay đổi cơ quan quản lý.

Tự xưng là đăng kiểm viên, thông báo rằng do chuyển đổi quản lý từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Xây dựng nên tem và giấy chứng nhận cũ không còn hiệu lực, đe dọa rằng nếu không đổi ngay sẽ bị Cảnh sát giao thông xử phạt khi lưu thông.

Hướng dẫn chủ phương tiện ô tô "làm thủ tục online" tại nhà nhằm đánh vào tâm lý ngại đi xa, đồng thời quảng cáo đây là "thủ tục hành chính đơn giản", không cần đưa xe đến Trung tâm.

Các đối tượng gửi các đường link lạ qua zalo, yêu cầu chủ xe truy cập để khai báo thông tin cá nhân, biển số, số khung, số máy... để gửi Cục Đăng kiểm cấp tem nhằm mục đích chiếm đoạt thông tin cá nhân, chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng.

Yêu cầu chuyển tiền lệ phí bằng cách sau khi lấy được lòng tin, gửi yêu cầu chủ xe thanh toán một khoản "phí đổi tem" hoặc "phí gửi tem về tận nhà" qua tài khoản cá nhân, đến khi chuyển tiền xong, các đối tượng liền cắt đứt liên lạc.

Hiện nay, các đối tượng này sử dụng công nghệ giả mạo số điện thoại để hiển thị giống số tổng đài hoặc lập các website có giao diện, logo rất chuyên nghiệp để giả dạng và lừa đảo người dân.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân không nên đổi tem kiểm định qua điện thoại, mạng xã hội; cảnh giác với yêu cầu cung cấp thông tin và chuyển tiền, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ xe, hay hình ảnh đăng kiểm qua điện thoại hoặc mạng xã hội cho người lạ.

Đặc biệt, không truy cập vào các đường link, không quét mã QR lạ và không chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản cá nhân nào được yêu cầu qua điện thoại…