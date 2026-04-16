Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 16/4, TAND TP Hải Phòng xét xử ông Bùi Quang Sản, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hải Phòng, và ông Lại Đức Long, cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Thủy Nguyên cũ của TP Hải Phòng, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, giai đoạn 2009-2012, bốn doanh nghiệp được cấp phép khai thác đất, đá làm vật liệu xây dựng tại huyện Thủy Nguyên nhưng chưa hoàn tất thủ tục thuê đất theo quy định. Dù vậy, các đơn vị vẫn tổ chức khai thác.

Năm 2012, Thanh tra Bộ TN&MT phát hiện vi phạm, yêu cầu địa phương rà soát, xử lý và đình chỉ nếu không đủ điều kiện. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, Sở TN&MT vẫn tham mưu để UBND TP Hải Phòng gia hạn giấy phép khai thác.

Cơ quan chức năng xác định, các doanh nghiệp đã khai thác trái phép hơn 10 triệu m3 đất đá, thu lợi hơn 340 tỷ đồng, làm ngân sách thất thu trên 22 tỷ đồng tiền thuê đất.

Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi, cho rằng chưa kịp thời báo cáo việc doanh nghiệp chưa ký hợp đồng thuê đất với thành phố.

HĐXX nhận định ông Lại Đức Long là người trực tiếp quản lý nhưng không ngăn chặn vi phạm, để sai phạm kéo dài, nên tuyên phạt 5 năm tù. Bị cáo phải nộp thêm hơn 9,4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, ngoài số tiền đã nộp trước đó.

Đối với ông Bùi Quang Sản, HĐXX xác định bị cáo buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng, song có tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao, có nhiều thành tích công tác. Tòa tuyên phạt ông Sản 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; buộc nộp thêm 8,75 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.