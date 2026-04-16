Cựu cán bộ hải quan cầm 5 tỷ đồng "chạy" tại ngoại cho tổng giám đốc

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa bị cáo Phan Đình Quân (52 tuổi, trú tại phường Tương Mai) và Uông Thị Hoa (48 tuổi, trú tại xã Ô Diên, Hà Nội) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 11/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại xảy ra tại Công ty Phú Minh Vina do Lê Văn Quang (46 tuổi) làm tổng giám đốc.

Trong quá trình điều tra, ông Quang bị khởi tố, bắt tạm giam về các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Giai đoạn này, cơ quan công an nhận được đơn tố cáo của bà H.T.K.D. (vợ ông Quang), phản ánh việc bị cáo Hoa và Quân lừa đảo chiếm đoạt 5 tỷ đồng thông qua việc hứa “chạy” cho chồng bà được tại ngoại.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Tuyết Nhung).

Kết quả điều tra xác định, sau khi ông Quang bị bắt, bà D. nhờ Hoa tìm cách giúp chồng được tại ngoại. Hoa giới thiệu Quân là cán bộ Chi cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), có thể lo việc này.

Trong các cuộc gặp, Quân nói việc xin tại ngoại rất khó, tốn kém và đề nghị bà D. đưa tiền để “lo liệu”. Tin tưởng, bà D. đồng ý.

Sáng 18/3/2025, tại cổng Trại tạm giam số 1 (Công an TP Hà Nội), bà D. mang theo 5 tỷ đồng, để trong ô tô của Hoa.

Sau đó, Hoa chuyển số tiền này cho Quân. Đến ngày 30/3/2025, Quân tiếp tục yêu cầu bà D. đưa thêm 600.000 USD với lý do phải nhờ nhiều người can thiệp.

Do số tiền quá lớn, bà D. từ chối và yêu cầu trả lại 5 tỷ đồng đã đưa trước đó. Quân cho rằng số tiền đã được chi cho một số cá nhân nên chưa thể hoàn trả.

Sau nhiều lần liên hệ không được, bà D. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Quá trình xác minh cho thấy, sau khi nhận tiền, Quân có tìm một số mối quan hệ để xin tại ngoại cho ông Quang nhưng không thành, sau đó giữ lại số tiền.

Ngày 14/6/2025, Quân nhờ người mang trả lại cho bà D. 150.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng).

Tại phiên tòa ngày 16/4, trong quá trình thẩm vấn, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ nên đã quyết định hoãn phiên tòa để tiếp tục xác minh, làm rõ.