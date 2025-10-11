Bắt đối tượng cầm đầu nhóm “bão đêm” từng gây náo loạn ở Đà Nẵng

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), truy bắt thành công Nguyễn Đức Minh Quân (SN 2008, trú tại phường Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Quân là đối tượng bị truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh Quân (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định, đêm giao thừa, rạng sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (ngày 29/1), Quân cầm đầu nhóm bạn đi “bão” bằng cách tụ tập chạy xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Sau đó, nhóm Quân đến bãi cỏ gần Trung tâm văn hóa thể thao quận Liên Chiểu (cũ) lấy hung khí, rồi tập trung về cây xăng Quốc Việt trên đường Tôn Đức Thắng.

Tại đây cả nhóm phân chia nhau lên xe và mang theo hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn dài khoảng 100m, dàn hàng 4-5, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la hét, nẹt pô.

Khi qua ngã tư, cả nhóm không dừng đèn đỏ và bấm còi liên tục, di chuyển khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Không những thế, nhiều đối tượng ngồi sau xe cầm đao tự chế, ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay đưa lên trời, đốt pháo sáng để thị uy, ra oai với người đi đường và dùng để làm hung khí nếu có đánh nhau.

Khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập làm việc, Quân không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ cuối tháng 2. Nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, Quân di chuyển qua nhiều địa phương như TPHCM và Gia Lai.

Sau thời gian kiên trì truy tìm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định chính xác nơi ẩn náu của Quân tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai và phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ thành công đối tượng vào ngày 9/10.

Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý đối tượng về Đà Nẵng, ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.