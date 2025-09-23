Giải cứu nam sinh đại học ở Hà Nội khỏi bẫy "bắt cóc online"

Tối 23/9, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Phú Lương vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị các đối tượng giả danh cơ quan công an lừa đảo theo thủ đoạn “bắt cóc online”.

Trước đó, tối 21/9, anh L. (18 tuổi, sinh viên năm nhất đại học) nhận cuộc gọi của kẻ giả danh công an, thông báo anh liên quan đến vụ án ma túy.

Công an làm việc với nam sinh đại học (Ảnh: Công an Hà Nội).

Các đối tượng sau đó dụ dỗ anh thuê nhà nghỉ tại phường Dương Nội, thao túng tâm lý và hướng dẫn gọi điện xin tiền gia đình với nhiều lý do khác nhau. Tin lời, anh L. đã thực hiện theo chỉ dẫn.

Nhận được tin báo từ gia đình, Công an phường Phú Lương đã khẩn trương rà soát. Đến 17h45 ngày 22/9, cảnh sát phát hiện, giải cứu an toàn anh L.. Tại cơ quan công an, anh L. thừa nhận dù từng nghe tuyên truyền về thủ đoạn này nhưng vẫn thiếu cảnh giác.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 7/9, Công an phường Phú Lương cũng đã ngăn chặn thành công một vụ việc tương tự.

Trước thực trạng nhiều sinh viên bị lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, các trường học cần tăng cường tuyên truyền, còn học sinh, sinh viên phải trang bị kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không rơi vào bẫy.