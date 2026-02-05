Công an Gia Lai sẽ họp báo công khai vụ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng

Ngày 5/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức họp báo để cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hôm 19/1.

Buổi họp báo dự kiến diễn ra sáng 6/2, nhằm thông tin công khai kết quả điều tra và việc bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại một chi nhánh trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nam giới mặc áo giống xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh.

Tại đây, chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của 2 tên cướp được chôn gần một khu công nghiệp (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang.

Trong thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp, triển khai nhiều biện pháp truy bắt các đối tượng liên quan.