Công an gia hạn tạm trú cho người nước ngoài không thể về nước do xung đột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, gần đây tình hình xung đột tại một số khu vực trên thế giới, đặc biệt ở Trung Đông dẫn đến đóng cửa không phận, khiến một số công dân nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam không thể trở về nước theo kế hoạch.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tránh vi phạm quy định, người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cần chủ động thực hiện thủ tục gia hạn tạm trú trước khi thị thực hoặc thời hạn tạm trú hết hạn.

Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện thủ tục cấp định danh điện tử cho người nước ngoài (Ảnh minh họa: Công an Phú Thọ).

Đối với các trường hợp người nước ngoài sắp hết hạn tạm trú tại Việt Nam nhưng chưa thể xuất cảnh về nước vì lý do bất khả kháng (không có chuyến bay), Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân đã mời, bảo lãnh cho người nước ngoài hoặc người nước ngoài trực tiếp (với trường hợp nhập cảnh theo diện miễn thị thực hoặc sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh) liên hệ với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện gia hạn tạm trú (30 ngày/lần đối với công dân các nước thuộc khu vực xung đột).

Hồ sơ phải kèm theo công hàm đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao mà người nước ngoài mang quốc tịch ghi đích danh người nước ngoài.

Với công dân các nước không thuộc khu vực xung đột nhưng không thể về nước do ảnh hưởng, phải nối chuyến bay qua sân bay của các nước Trung Đông hoặc bay qua không phận các nước này, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cũng được gia hạn tạm trú 30 ngày và đề nghị mua vé máy bay theo đường bay khác để xuất cảnh về nước.

“Các trường hợp người nước ngoài không làm thủ tục gia hạn tạm trú theo chủ trương trên, dẫn đến quá hạn tạm trú sẽ bị xử phạt theo quy định”, công an cho hay.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, tổ chức, cá nhân và người nước ngoài có thể liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Phú Thọ để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định.