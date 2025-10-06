52 xã, phường ở Lâm Đồng thiếu cán bộ, công chức

Ngày 6/10, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh về việc bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức nhằm đảm bảo đủ nhân sự cấp xã trong thời gian tới.

Người dân đến UBND xã Nam Ban Lâm Hà, Lâm Đồng giải quyết thủ tục hành chính (Ảnh: Minh Hậu).

Theo Sở Nội vụ, toàn tỉnh có 52/124 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức so với quy định về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ. Trong đó, 39 xã, phường, đặc khu có đề xuất, kiến nghị bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về các vị trí đang thiếu. Các vị trí cần bổ sung nhân sự đa phần thuộc ngành kế toán, quản lý đất đai, y tế, nông nghiệp, môi trường, nội vụ.

Trước thực trạng trên, tính đến ngày 30/9, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã điều động và có ý kiến tiếp nhận 71 lượt cán bộ, công chức nội bộ xã, phường, đặc khu từ khối Nhà nước sang khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và ngược lại. Ngoài ra, Sở Nội vụ đã nhận 18 hồ sơ đề nghị điều động, tiếp nhận cán bộ cấp tỉnh về công tác tại các xã, phường, đặc khu.

Sở Nội vụ đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng điều chuyển nhân sự cho các xã, phường, đặc khu còn thiếu theo nguyện vọng cá nhân; điều động, luân chuyển công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại cấp xã.

Một góc vùng đô thị Đà Lạt, Lâm Đồng nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Sở Nội vụ cũng đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành, lãnh đạo các địa phương tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Trước đó, vào đầu tháng 8, UBND tỉnh Lâm Đồng biệt phái 730 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ quân đội và công an về các xã, phường, đặc khu để hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền 2 cấp.

Trong số 730 người được biệt phái về cấp xã có 260 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh; 100 chiến sĩ quân đội; 370 chiến sĩ công an. Các cán bộ được biệt phái về cơ sở trong vòng 3 tháng.