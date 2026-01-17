Công an Đồng Nai khởi tố chủ kênh TikTok “Phú Tử”

Ngày 17/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (26 tuổi, quê Ninh Bình, chủ tài khoản TikTok "Phú Tử") để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vũ Hoàng Phú bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Phú là chủ tài khoản TikTok "Phú Tử", có khoảng 1,2 triệu người theo dõi, là cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng, nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế, Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát, gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 12/8/2025, tại TAND tỉnh Đồng Nai, Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung, trong lúc lực lượng cảnh sát đang áp giải người này rời khỏi phòng xét xử.

Hành vi của Phú khiến phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đến ngày 22/12/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phú.