Công an điều tra vụ người phụ nữ nghi bị chồng cũ đánh dã man

Ngày 15/10, Công an xã Kbang, Gia Lai cho biết đang phối hợp Công an tỉnh Gia Lai xác minh việc chị C.T.T. (SN 1990, chủ tiệm chăm sóc sức khỏe tại xã Kbang, tỉnh Gia Lai) tố cáo bị chồng cũ là anh N.Đ.K. (SN 1988, trú cùng địa phương) hành hung.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T. cho biết tối 10/10, chị đi dự sinh nhật về thì bị anh K. xông vào nhà đánh đập, anh này còn đánh cả người con trai 14 tuổi.

Chị T. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Định (Ảnh: Chí Anh).

Bị tấn công bất ngờ, chị T. chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Toàn bộ quá trình hai mẹ con bị đánh được camera giám sát tại nhà ghi lại. Trong đêm, chị được người thân chở đi cấp cứu.

Theo chị T., chị và anh K. đám cưới năm 2011 và có con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm bị bạo hành, cuối năm 2023, chị T. quyết định ly hôn.

Chị T. bị chồng cũ đánh tới tấp (Ảnh: cắt từ clip).

“Dù ly hôn nhưng do còn vướng tài sản chung nên K. vẫn ở cùng nhà. Anh ta liên tục đánh đập, hành hung tôi. Nhiều năm nay, tôi tố cáo khắp nơi nhưng chưa được xử lý”, chị T. nói.

Đến nay, chị T. đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Bình Định với các triệu chứng đau đầu, rối loạn tiền đình...