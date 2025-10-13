Vụ kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Bố mày là ai, giờ cần trả lời nữa không

Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã khởi tố Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Quí là đối tượng đã đánh một thai phụ vào rạng sáng 21/9 liên quan đến gói mì tôm giá 10.000 đồng mà đối tượng cho là đắt. Trong quá trình hành hung thai phụ và mẹ nạn nhân, Quí còn thách thức: "Mày biết tao là ai không?".

Bị can Trần Triệu Quí bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi kết quả điều tra vụ việc của cơ quan công an được công bố, nhiều bạn đọc Dân trí đã có ý kiến bày tỏ quan điểm của mình.

Đa số ý kiến độc giả cho rằng, cần xử lý nghiêm hành động của thanh niên khi ra tay đánh phụ nữ đang mang thai. Đồng thời, bạn đọc cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét nạn "chặt chém" trước cổng bệnh viện.

Bạn đọc Lê Lan bức xúc: “Đàn ông mà đánh phụ nữ là không thể chấp nhận được, đặc biệt là người đang mang thai. Trường hợp này, pháp luật cần phải nghiêm khắc với loại hổ báo này”.

Đồng quan điểm, bạn đọc Kiều Thế Vũ cho rằng: “Ngông cuồng, không coi luật pháp ra gì. Chỉ vì gói mì tôm mà hành hung phụ nữ mang thai và người già”.

Độc giả Honda RSX 110 nêu quan điểm và góp ‎ý: “Khởi tố những kẻ coi thường pháp luật như vậy là đúng nhưng cũng nên dẹp bỏ vấn nạn chặt chém gây bức xúc, nhất là ở nơi như bệnh viện”.

Người đàn ông xăm trổ chửi bới và đánh thai phụ vì cho rằng mì tôm 10.000 đồng/gói là đắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước những lời lẽ thách thức và hành động của thanh niên thời điểm thực hiện hành vi, bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng hài hước: “Bố mày là ai?, Giờ có phải trả lời nữa không?”.

Cũng liên quan đến thách thức của nam thanh niên khi hành hung thai phụ, tài khoản Ton Thiện Anh kiến nghị: “Khởi tố hình sự ngay để người dân biết tên này "là ai”".

“Cho chừa thói xem trời bằng vung", độc giả Nguyễn Khanh bày tỏ thái độ hài lòng với việc xử lý của cơ quan chức năng.

Tài khoản danthuongtin o nêu: "Cho ngồi vài năm là sợ ngay".

Bạn đọc Dân trí mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm và tăng nặng hình phạt đối với hành vi của Trần Triệu Quí.

“Pháp luật cần tăng nặng tính răn đe với tội phạm xã hội kiểu này”, bạn đọc Phạm Tiến Trọng mong muốn.