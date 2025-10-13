Vụ kẻ xăm trổ đánh thai phụ: Bố mày là ai, giờ cần trả lời nữa không
(Dân trí) - Thanh niên xăm trổ đánh thai phụ vì gói mì tôm 10.000 đồng đã bị công an khởi tố. Qua theo dõi vụ việc, bạn đọc báo Dân trí bình luận: “Bố mày là ai? Giờ có phải trả lời nữa không?”.
Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã khởi tố Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.
Quí là đối tượng đã đánh một thai phụ vào rạng sáng 21/9 liên quan đến gói mì tôm giá 10.000 đồng mà đối tượng cho là đắt. Trong quá trình hành hung thai phụ và mẹ nạn nhân, Quí còn thách thức: "Mày biết tao là ai không?".
Sau khi kết quả điều tra vụ việc của cơ quan công an được công bố, nhiều bạn đọc Dân trí đã có ý kiến bày tỏ quan điểm của mình.
Đa số ý kiến độc giả cho rằng, cần xử lý nghiêm hành động của thanh niên khi ra tay đánh phụ nữ đang mang thai. Đồng thời, bạn đọc cũng kiến nghị cơ quan chức năng xem xét nạn "chặt chém" trước cổng bệnh viện.
Bạn đọc Lê Lan bức xúc: “Đàn ông mà đánh phụ nữ là không thể chấp nhận được, đặc biệt là người đang mang thai. Trường hợp này, pháp luật cần phải nghiêm khắc với loại hổ báo này”.
Đồng quan điểm, bạn đọc Kiều Thế Vũ cho rằng: “Ngông cuồng, không coi luật pháp ra gì. Chỉ vì gói mì tôm mà hành hung phụ nữ mang thai và người già”.
Độc giả Honda RSX 110 nêu quan điểm và góp ý: “Khởi tố những kẻ coi thường pháp luật như vậy là đúng nhưng cũng nên dẹp bỏ vấn nạn chặt chém gây bức xúc, nhất là ở nơi như bệnh viện”.
Trước những lời lẽ thách thức và hành động của thanh niên thời điểm thực hiện hành vi, bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng hài hước: “Bố mày là ai?, Giờ có phải trả lời nữa không?”.
Cũng liên quan đến thách thức của nam thanh niên khi hành hung thai phụ, tài khoản Ton Thiện Anh kiến nghị: “Khởi tố hình sự ngay để người dân biết tên này "là ai”".
“Cho chừa thói xem trời bằng vung", độc giả Nguyễn Khanh bày tỏ thái độ hài lòng với việc xử lý của cơ quan chức năng.
Tài khoản danthuongtin o nêu: "Cho ngồi vài năm là sợ ngay".
Bạn đọc Dân trí mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm và tăng nặng hình phạt đối với hành vi của Trần Triệu Quí.
“Pháp luật cần tăng nặng tính răn đe với tội phạm xã hội kiểu này”, bạn đọc Phạm Tiến Trọng mong muốn.
Khoảng 2h10 ngày 21/9, nam thanh niên xăm trổ (sau đó được xác định là Trần Triệu Quí) ghé vào cửa hàng của chị N. trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để hỏi mua mì tôm. Chị N. trả lời 10.000 đồng/gói và bị Quí phàn nàn mì bán quá đắt.
Nghe khách nói vậy, chị N. đáp: "Hồi giờ giá vậy chứ không đắt đâu". Lúc này, Quí dọa đá vào đầu rồi chạy tới đạp vào vùng bụng của chị N.. Khi mẹ chị này chạy lại can ngăn cũng bị Quí đá vào người. Vừa hành hung, Quí vừa thách thức: "Mày biết tao là ai không?".
Chưa dừng lại, Quí ném dép vào người chị N. rồi mới bỏ đi. Bị tấn công, chị N. phải nhập viện theo dõi.
Chị N. khẳng định mình bán mì tôm khoai tây giá 10.000 đồng/gói là không đắt và mức giá này đã duy trì lâu nay. Đồng thời, chị mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc để gia đình chị được yên ổn làm ăn.
Khi bị cơ quan công an triệu tập đến làm việc, Trần Triệu Quí thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.