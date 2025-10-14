Vụ thai phụ bị đánh: Thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ?

Công an tỉnh Đắk Lắk mới đây đã khởi tố Trần Triệu Quí (25 tuổi, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, lúc 2h10 ngày 21/9, khi đi mua hàng, Quí đã hành hung chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) do đối tượng cho rằng gói mì tôm có giá 10.000 đồng là đắt. Chị N. đang mang thai ở tháng thứ 4, sau khi bị đánh đã phải nằm viện điều trị.

Trần Triệu Quí tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Tuy Hòa).

Theo chị N., gia đình mở quán tạp hóa nhỏ trước cổng bệnh viện từ nhiều năm qua và bán cả ngày lẫn đêm. Chị khẳng định, mình bán mì tôm khoai tây 10.000 đồng/gói là không đắt và mức giá này đã duy trì lâu nay.

Trước việc, thanh niên chê gói mì tôm giá 10.000 đồng là đắt rồi thách thức, hành hung thai phụ, nhiều bạn đọc báo Dân trí tiếp tục có ý kiến bày tỏ quan điểm của mình.

Bạn đọc Guềnhzôo cho rằng: “Nếu là mì khoai tây thì bình thường đã mua 6.500 đồng/gói. Nửa đêm, có người phục vụ thì giá tầm 10.000 đồng cũng xứng đáng, sao có thể coi là chặt chém”.

Với ý kiến của tài khoản nguyen loi: “Gói mì tôm 10.000 đồng nghe có vẻ đắt gần gấp 3”, bạn đọc Manh Tuan Nguyen phản biện: “Tôi đố ông 10.000 đồng mà mua được 3 gói mì tôm khoai tây”.

Liên quan đến ý kiến trên, độc giả Tran Lam phân tích: “Bạn cho rằng đắt gấp 3, tức là chỉ hơn 3.000 đồng/gói mì. Bạn ít đi chợ, siêu thị nên mới so sánh giá mì tôm giấy với loại hay ăn lẩu hoặc mì khoai tây. Mì giấy có sa tế cũng dao động 5.000-6.000 đồng/gói”.

Người đàn ông xăm trổ chửi bới và đánh thai phụ vì cho rằng mì tôm 10.000 đồng/gói là đắt (Ảnh: Cắt từ clip).

Bên cạnh những ý kiến tranh luận về giá gói mì tôm, nhiều độc giả báo Dân trí tiếp tục kiến nghị cần có hình thức xử lý đối với thanh niên có hành vi đánh thai phụ.

“Mì tôm bán lẻ 10.000 đồng/gói thì không phải là đắt. Mì khoai tây mua cả thùng cũng hơn 7.000 đồng/gói rồi, nếu mì Hàn có khi trên 20.000 đồng/gói. Thế mà, chỉ vì gói mì chê đắt lại dở thói côn đồ đánh phụ nữ mang thai. Pháp luật cần trừng trị thích đáng”, bạn đọc May dai dong phân tích và kiến nghị xử lý nghiêm.

Bạn đọc Lương Phạm bày tỏ thái độ bức xúc: “Giả dụ như hôm đấy em bé trong bụng mà có vấn đề gì thì người này tù mọt gông. Thanh niên sức dài vai rộng tưởng thế nào… còn không biết cả bố mình là ai”.

"Phải xử lý thật nghiêm để làm gương cho những thanh niên xăm trổ rồi tự coi mình là giang hồ, chuyên đi bắt nạt những người yếu thế”, độc giả Binh Bui Van mong muốn.

Cũng liên quan đến thách thức của nam thanh niên khi hành hung thai phụ, bạn đọc Phạm Xuan Thuong kiến nghị: “Giá 10.000 đồng/gói mì tôm là vừa phải. Côn đồ này cần phải trừng phạt cho sáng mắt ra”.

“Giá 10.000 đồng/gói mì có gì đâu. Thanh niên hổ báo giờ thì ai cũng biết...”, bạn đọc Linh Bui hài hước chia sẻ.