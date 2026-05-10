Công an cảnh báo thủ đoạn lừa "nâng điểm, bao đỗ tốt nghiệp" trong kỳ thi

Theo Công an xã Thư Vũ, trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng tâm lý lo lắng của học sinh và phụ huynh để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng những thủ đoạn tinh vi.

Các thủ đoạn điển hình gồm: Sử dụng mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin để tiếp cận phụ huynh, học sinh, sau đó mạo danh cán bộ, giáo viên hoặc người có “quan hệ” trong hệ thống để đưa ra các lời chào mời như: “nâng điểm”, “bao đỗ tốt nghiệp”, cung cấp “tài liệu chuẩn”...

Những đối tượng này sau khi tiếp cận được “con mồi” sẽ yêu cầu người dùng phải chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng để được cung cấp dịch vụ. Nếu phụ huynh, học sinh chuyển tiền, đối tượng cắt liên lạc hoặc sẽ gửi các tài liệu nhưng là tài liệu giả mạo, không liên quan đến kỳ thi chính thức.

Đối tượng lừa đảo còn sử dụng thủ đoạn gọi điện, nhắn tin cho phụ huynh, tự xưng là nhân viên nhà trường hoặc cán bộ của Sở GD&ĐT, thông báo thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp, tuyển sinh chưa chính xác hoặc cần xác minh lại thông tin, yêu cầu phụ huynh cập nhật, điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi thông qua đường link giả mạo hoặc yêu cầu nộp lệ phí trực tuyến.

Ngoài ra, đối tượng còn thực hiện thủ đoạn gửi thông báo trúng tuyển và link tra cứu điểm thi, yêu cầu phụ huynh, học sinh truy cập vào đường link dẫn đến các trang web (thường chứa virus, mã độc hoặc trang web giả mạo giao diện của Sở GD&ĐT) để kiểm tra điểm, kết quả, nếu phụ huynh, học sinh truy cập, chúng sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, dẫn dụ nộp tiền hoặc đánh cắp tiền trong tài khoản.

Công an xã Thư Vũ khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần nêu cao cảnh giác, không tin vào các lời mời chào “xem trước đề thi”, “mua đề thi thật”, “bao đậu tốt nghiệp” hoặc “lo nâng điểm”, cung cấp “tài liệu chuẩn”...

Phụ huynh, học sinh không làm theo yêu cầu của người lạ, mọi thông tin liên quan đến công tác thi đều được nhà trường thông báo trực tiếp với phụ huynh, học sinh qua giáo viên chủ nhiệm và các kênh chính thức của nhà trường, không có nhà trường nào yêu cầu phụ huynh, học sinh cung cấp thông tin cá nhân qua các cuộc gọi hoặc các đường link không rõ nguồn gốc…