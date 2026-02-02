Hà Nội khởi công thêm một khu đô thị gần 100.000 tỷ đồng

Ngày 2/2, UBND TP Hà Nội và liên danh nhà đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine và Công ty cổ phần Thái Nam Land tổ chức lễ khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City tại xã Phúc Thịnh. Dự án này là dự án chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển thủ đô theo định hướng đa cực, đa trung tâm.

Cùng dự lễ khởi công có Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và lãnh đạo thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công dự án (Ảnh: BTC).

Theo lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City có quy mô nghiên cứu khoảng 699ha, dân số dự kiến đáp ứng khoảng 240.000 người. Dự án được xây dựng trên địa bàn các xã Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Mê Linh của TP Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 99.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2032. Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City được định hướng phát triển theo mô hình đô thị xanh - sinh thái - thông minh, trở thành một đô thị kiểu mẫu về hạ tầng tiên tiến, đồng bộ, góp phần nâng cấp tiêu chuẩn sống, gia tăng nguồn cung, bình ổn thị trường nhà ở trong trung và dài hạn.

Dự án nằm giữa hai hành lang giao thông huyết mạch gồm vành đai 3 và vành đai 3,5 của Thủ đô. Từ vị trí dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối thuận lợi với khu vực trung tâm Hà Nội thông qua các cây cầu huyết mạch vượt sông Hồng, các tuyến metro số 4, 7, 9.

Phối cảnh dự án (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết thời gian qua, thành phố đặt ra yêu cầu rất lớn về giải phóng mặt bằng, di chuyển dân cư, kéo theo nhu cầu cấp thiết về quỹ nhà ở tái định cư có hạ tầng đồng bộ, bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tạo sự đồng thuận xã hội.

Theo lãnh đạo thành phố, đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược tái thiết và phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững; đồng thời góp phần hình thành quỹ nhà ở, thúc đẩy triển khai hạ tầng trọng điểm và thể hiện quyết tâm chính trị của Hà Nội trong việc cụ thể hóa Quy hoạch chung Thủ đô.

Cùng ngày, Hà Nội khởi công khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh với tổng vốn hơn 60.500 tỷ đồng, thí điểm mô hình đô thị nén, đa chức năng theo tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 60.558 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng quy mô dân số khoảng 200.000 người.

Dự án có quy mô khoảng 696ha, bao gồm 3 khu đất thuộc các phân khu đô thị khác nhau. Trong đó, khu đất thứ nhất có diện tích khoảng 360ha, nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, thuộc phân khu đô thị E2-3. Khu đất thứ hai có quy mô khoảng 23ha, thuộc xã Đông Anh, phân khu đô thị XB-2.

Khu đất thứ ba có diện tích khoảng 313ha, cũng thuộc phân khu đô thị XB-2, tiếp giáp đường Vành đai 3, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khu đấu giá Việt Hùng và khu Di tích Cổ Loa.