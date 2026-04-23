Công an Cần Thơ bắt 38 đối tượng, thu giữ 38kg ma túy và 4 khẩu súng

Ngày 23/4, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức trao khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh, triệt phá thành công 3 chuyên án ma túy lớn cho Công an Cần Thơ.

Trước đó, ngày 15/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an địa phương lân cận đồng loạt triệt phá 3 chuyên án lớn. Lực lượng chức năng bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Cần Thơ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên trao khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể (Ảnh: CTV)

Kết quả ban đầu, lực lượng chức năng đã bắt giữ và tạm giữ 38 đối tượng, thu giữ trên 38kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, gần 800 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật và tài liệu liên quan. Toàn bộ quá trình phá án được đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã biểu dương, ghi nhận thành tích của các lực lượng trong quá trình điều tra, truy xét và phá án.

"Chiến công này là minh chứng cho hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành, liên lực lượng và sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an trong đấu tranh với các đường dây tội phạm ma túy tinh vi, hoạt động xuyên quốc gia", ông Tuyên nhấn mạnh.

Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trao thưởng đột xuất cho 4 tập thể, tặng bằng khen cho 9 tập thể và 25 cá nhân tham gia chuyên án.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa biểu dương sự nỗ lực, tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ” của cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

"Việc khám phá thành công các chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm pháp nguy hiểm đã cho thấy bản lĩnh, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của đơn vị, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố", Giám đốc Công an Cần Thơ cho biết.