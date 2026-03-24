Kịp thời ngăn chặn nam thanh niên nghi định nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn

Ngày 24/3, Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) cho biết tối 17/3, Công an phường Hưng Phú tiếp nhận tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên leo ra lan can cầu Cần Thơ, có biểu hiện nguy hiểm, nghi có ý định nhảy cầu tự vẫn.

Công an phường Hưng Phú kịp thời ngăn chặn nam thanh niên, đưa về trụ sở công an phường để ổn định tâm lý (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Công an phường Hưng Phú khẩn trương chỉ đạo lực lượng có mặt tại hiện trường. Sau đó, 2 cán bộ công an phường là ông Trần Khánh Nhu và Đặng Phước Thương đã nhanh chóng tiếp cận, kiên trì vận động, thuyết phục.

Sau khoảng 30 phút, cảnh sát đã giúp nam thanh niên từ bỏ ý định tiêu cực, bảo đảm an toàn và đưa về trụ sở công an phường để ổn định tâm lý.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP Cần Thơ kịp thời cứu người trong tình huống nguy hiểm (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc là do nam thanh niên vì mâu thuẫn gia đình nên đã có hành động bột phát. Lực lượng công an đã phối hợp gia đình tiếp tục động viên, quản lý, phòng ngừa tái diễn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP đã cứu nạn thành công một trường hợp có ý định nhảy cầu Cần Thơ. Ngoài ra Công an phường Cái Khế cũng đã phối hợp người dân cứu sống một trường hợp nhảy cầu.