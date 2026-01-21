10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Lâm Đồng

Ngày 21/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đã bắt giữ 10 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, ngày 20/1, trong lúc tuần tra biên giới tại thôn Thuận Nam, xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), lực lượng biên phòng Cửa khẩu Thuận An phát hiện nhóm người vượt biên trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ tuần tra tiến hành khống chế, đưa toàn bộ người vượt biên trái phép về đơn vị.

Hai trong số 10 người nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Khánh Hồng).

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An, nhóm người nêu trên có 8 nam, 2 nữ, quê ở nhiều tỉnh và không có nghề nghiệp ổn định.

Những người này khai bị dụ dỗ qua Campuchia làm việc trái phép. Khi chính quyền Campuchia truy quét lao động bất hợp pháp, nhóm người này tìm cách vượt biên trở về Việt Nam và bị bắt giữ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục, xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 người này.