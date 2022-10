Công an Bình Dương bác thông tin có cán bộ góp cổ phần tại karaoke An Phú

Ngày 4/10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 9/2022.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt một số câu hỏi liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An.

Trả lời câu hỏi về số người chết trong vụ cháy, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, khẳng định số người thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người.

Hiện trường quán karaoke khiến 32 người tử vong (Ảnh: A.X.).

Về dư luận cho rằng có cán bộ công an góp cổ phần kinh doanh tại quán karaoke An Phú, Đại tá Trần Văn Chính cho biết, dư luận không chính xác, quá trình điều tra đến nay, chưa có tài liệu nào xác định cán bộ công an có cổ phần tại quán karaoke này.

Theo ông Chính, hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm. Sau khi xảy ra vụ cháy, Công an tỉnh Bình Dương đã tổng kiểm tra 630 cơ sở, xử phạt 273 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, tạm đình chỉ 51 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ đồng.