Vụ cháy karaoke ở Bình Dương: Nhiều người nhảy từ trên cao xuống thoát thân

Trưa 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan chức năng liên quan, điều tra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke làm ít nhất 12 người chết, nhiều người bị thương.

Có mặt tại hiện trường, PV Dân trí ghi nhận, vụ cháy xảy ra từ tối 6/9 nhưng đến 11h45 ngày 7/9, khói vẫn bao trùm quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Bên cạnh việc tích cực tiếp cận từ mặt đất, lực lượng phòng cháy chữa cháy phải đục tường dày từ trên cao để bơm nước vào trong quán karaoke nhằm giảm nhiệt và đưa người vào trong. Bức tường cách âm được xây dựng kiên cố khiến lực lượng chức năng phải mất gần 1 giờ mới đục được không gian đủ các chiến sĩ tiếp cận...

Lực lượng chức năng tiếp cận vào bên trong để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài (Ảnh: Hữu Khoa).

Từ trên cao, lực lượng PCCC đập tường để bơm nước giảm nhiệt (Ảnh: Huy Hậu).

Cách hiện trường khoảng 200m, hàng trăm người dân hồi hộp, không ngừng quan sát, theo dõi hiện trường. Theo anh T. (người dân sống gần hiện trường) chia sẻ, đây là lần đầu tại khu dân cư anh sống xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Thời điểm xảy ra cháy khoảng 21h ngày 6/9, anh T. chưa ngủ, còn đi lại quanh quẩn trong nhà.

Khi ngửi thấy mùi khói, mùi hôi bốc lên, anh T. chạy ra trước nhà thì thấy khói xám bao trùm một khu dân cư. Ngay sau đó, khói độc khiến nhiều người sống chung xóm trọ như muốn ngộp thở.

"Lúc đó, tôi chỉ thấy tiếng hét của rất nhiều người chạy ra khỏi quán… Ít phút sau, một số người trèo lên mái nhà. Đám cháy bùng lên, xe cứu hỏa chưa tới, nhiều người bất chấp trèo lên trần nhà, nhảy xuống mái tôn nhà bên cạnh để thoát thân, có người bị thương, gãy tay…" - anh T. kể.

Hàng trăm người dân hồi hộp theo dõi bên ngoài hiện trường (Ảnh: Huy Hậu).

Khoảng 15 phút sau, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nhanh chóng đưa thang máy hỗ trợ, cứu nhiều nạn nhân từ trần nhà cao xuống đất. Nhiều hộ dân cạnh hiện trường được sơ tán...

Một người dân cho biết, lực lượng chức năng tiếp cận nhanh trong đêm nhưng quán karaoke quá rộng lại có không gian kín nên không thể tiếp cận sâu bên trong, khói lửa âm ỉ đến tận sáng.

"Nhiều người dân sợ hãi, không ai dám ra ngoài. Đến sáng thì tôi cũng bàng hoàng vì đám cháy vẫn chưa được dập tắt, nạn nhân tử vong ít nhất 12 người…", người dân cho hay.

Đến 11h45, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Hải Long).

Như Dân trí thông tin, khoảng 21h ngày 6/9, quán karaoke An Phú bốc cháy dữ dội ở tầng 2 và tầng 3. Khói lửa lan nhanh, nhiều nhân viên và khách hát karaoke bị mắc kẹt bên trong.

Đến sáng 7/9, lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, yêu cầu những người không liên quan không lại gần đám cháy.

Khoảng 11h ngày 7/9, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa ít nhất 12 thi thể ra khỏi hiện trường. Công tác chữa cháy, tìm kiếm vẫn đang tiếp tục triển khai.